Лос-Анджелес, США, , 23:00 — REGNUM Компания JBL запустила краудфандинговую кампанию, которая нацелена на реализацию проекта по созданию беспроводных наушников-вкладышей для улицы под названием Reflect Eternal, работающих на солнечных батареях. Компания создала соответствующую станицу 16 декабря на на платформе Indiegogo.

По оценкам JBL, полтора часа нахождения владельца гаджета на улице смогут обеспечить наушники энегией, достаточной для обеспечения 68 часов прослушивания. Производитель отмечает, что таким образом Reflect Eternal будут способны обеспечить «практически неограниченное» время прослушивания музыки.

При том что до конца кампании осталось ещё 30 дней, она уже достигла поставленных целей: свой заказы на устройство оставили уже более 680 пользователей сети.

JBL специализируется на производстве акустических систем и различной аудиотехники. Компания была основана в 1946 году, она входит в состав Harman International Industries.

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