Москва, 16 декабря 2019, 21:41 — REGNUM Первая партия спутников британской компании OneWeb доставлена тяжёлым транспортным самолётом Ан-124 «Руслан» на космодром «Байконур». Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба компании «Главкосмос».
»На космодроме будет осуществляться подготовка космических аппаратов к запуску, намеченному на 30 января 2020 года», — говорится в сообщении.
АО «Главкосмос», являющееся дочерним предприятием госкорпорации «Роскосмос», обеспечивает выполнение работ по запускам космических аппаратов группировки OneWeb с использованием ракет-носителей «Союз» в рамках контрактов с французской компанией Arianespace.
Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» в феврале 2019 года. Низкоорбитальные аппараты предназначены для обеспечения доступа в интернет напрямую через спутниковую связь. В общей сложности компания намерена развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников, а их коммерческое использование планируется начать в 2020 году.