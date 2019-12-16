Маунтин-Вью, США, , 21:22 — REGNUM Компания Google предупредила своих турецких партнёров, что она больше не сможет поддерживать новые смартфоны с Android, произведённые в этой стране. Об этом 16 декабря сообщило агентство Reuters.

Причиной подобного решения компании стало то, что ранее турецкий совет по конкуренции потребовал от IT-гиганта внести изменения в соглашения о распространении ПО, которые бы восстановили ситуацию честной конкуренции.

В частности, регулирующий орган потребовал, чтобы пользователям Android была предоставлена возможность устанавливать по умолчанию поисковые системы сторонних разработчиков. Стоит отметить: издание CdrInfo написало, что ситуация возникла с подачи российской компанией «Яндекс».

Впоследствии Google внесла изменения в соглашения, однако совет посчитал, что компания не выполнила поставленные требования. Соответствующий документ он принял 7 ноября 2019 года.

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