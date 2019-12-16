Москва, , 20:18 — REGNUM Планы передачи Военно-Морскому флоту РФ в 2020 году атомной субмарины «Белгород», подводного носителя «Посейдонов», остаются в силе, сообщил 16 декабря заместитель гендиректора ОАО «ПО «Севмаш» Сергей Воронько в интервью телеканалу «Звезда».

Атомная подводная лодка «Белгород» является носителем стратегических ударных подводных беспилотников «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, защиты от которых в мире пока не существует.

В феврале 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ядерный ударный беспилотник «Посейдон» успешно прошёл морские полигонные испытания.

Кроме того, «Севмаш» готовит к передаче военным многоцелевые атомные подводные крейсеры «Казань» и «Новосибирск», а также стратегический атомный подводный крейсер «Князь Олег».

«В следующем году «Севмаш» планирует передать ВМФ четыре атомных подводных лодки. Это «Белгород», два многоцелевых атомных подводных крейсера проекта «Ясень-М» — «Казань» и «Новосибирск», и стратегический атомный подводный крейсер «Князь Олег», — сказал Сергей Воронько.

Как сообщало ИА REGNUM, для подводной лодки спецназначения «Белгород» уже сформирован экипаж.

На данный момент даже внешний вид этой субмарины является секретным.

Читайте ранее в этом сюжете: Нужен ли авианосец военно-морским силам России?