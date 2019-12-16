Москва, , 17:18 — REGNUM Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году, сообщил 16 декабря первый замглавы завода «Севмаш» Сергей Воронько телеканалу «Звезда».

По его словам, на 2020 год запланировано завершение мероприятий по выводу крейсера из бассейна, после чего начнётся достройка у набережной и подготовка к испытаниям.

Напомним, в сентября 2019 года замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко заявил о 50-процентной готовности атомного ракетного крейсера, проходящего модернизацию на «Севмаше».

Тогда Криворучко подчеркнул, что после модернизации атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым мощным кораблём ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам Минобороны РФ и командования военно-морского флота боевые корабли, проходящие модернизацию, будут оснащаться пусковыми установками, пригодными для использования как крылатых, так и гиперзвуковых ракет.

Атомные ракетные крейсера проекта 1144 «Орлан» являются самыми крупными неавианесущими кораблями в мире. Напомним, флагман Северного флота атомный крейсер «Петр Великий» также относится к кораблям проекта 1144.

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