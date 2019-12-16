Сеул, , 15:37 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортеров отзовут свои транспортные средства из Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, речь идет о Nissan Korea, Jaguar Land Rover Korea, GM Korea, Daimler Truck Korea, Porsche Korea, Man Trucks Korea, BM Double U Korea. Всего будет отозвано 43 082 автомобиля, мотоцикла и автобуса 20 разных моделей.

Известно, что производители устранят проблемы с возможным возгоранием в автомобилях Nissan Cube, Nissan Maxima, GM, с системой экстренного торможения в автомобилях Land Rover Discovery Sport, с программным обеспечением в Porsche Carrera, регулятором давления газа в автобусах Man Lion's City CNF, с трансмиссией в мотоциклах BMW K 1600 B.