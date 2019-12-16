Пекин, , 15:13 — REGNUM Китай разрабатывает новый тип истребителя. Самолёт будет обладать стелс-способностью, в его конструкции будет использовано большое количество современных композитных материалов. Об этом пишет китайское издание Global Times.

В 2018 году под этот проект была создана команда под кодовым названием «JJ», проект официально открыт в сентябре 2018 года. В разработке принимают участие Шэньянский авиационный проектно-исследовательский институт (Shenyang Aircraft Design and Research Institute) Корпорации авиационной промышленности Китая (Aviation Industry Corporation of China — AVIC) и проектный отдел Института производственных технологий (Manufacturing Technology Institute) этой же корпорации.

Команда JJ представила изображение тестового образца истребителя в ноябре 2019 года. По словам конструкторов, уже завершена межфазная разработка новой боевой машины, осуществлён технический прорыв в дизайне и производстве корпуса.

Шэньянский филиал AVIC известен разработкой таких китайских истребителей, как J-11, J-16, палубного истребителя J-15. Этот филиал также разработал второй самолёт-невидимку Китая после J-20. Речь идёт об истребителе FC-31, который не принят на вооружение НОАК и предназначен для экспорта.

Некоторые китайские военные наблюдатели предположили, что новый истребитель может быть модернизированной версией FC-31, предназначенной для НОАК, в то же время как другие эксперты полагают, что это может быть совершенно другой самолёт.