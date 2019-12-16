Берлин, , 15:12 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel подготовил новую гибридную версию кроссовера Grandland X с тремя режимами работы двигателя. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

В гибридной версии автомобиль получил передний привод, вместо стандартного 4Hybrid. Кроме того, авто стало дешевле на 3 200 фунтов стерлингов (267 955 рублей).

Под капотом машины установлен 177-сильный бензиновый турбированный движок объёмом 1,6 л. и один электромотор. Общая производительность авто равна 222 «лошадям».

С 0 до 100 км/ч Opel Grandland X набирает за 8,6 секунды. Максимальная скорость новинки — 225 км/ч.

Литий-ионный аккумулятор на 13,2 кВт-ч позволяет кроссоверу на одном заряде проехать до 57 км.

Напомним, компания Opel возобновила продажи своих машин в РФ. Среди автомобилей, представленных брендом в нашей стране, внедорожники Opel Grandland X и Zafira Life.

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