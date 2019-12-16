Лондон, , 14:58 — REGNUM Британская марка Mini рассматривает возможность увеличения размеров своей модели Clubman следующего поколения до размеров внедорожника, заявил главный дизайнер Mini Оливер Хейлмер. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Причиной столь радикального решения стала потеря популярности бренда на авторынке США из-за перехода автолюбителей на внедорожники. Это привело к резкому падению продаж хэтчбеков и седанов и соответственно к уменьшению их количества в дилерских центрах.

Даже внедорожник Countryman компании Mini не пользуется спросом большинства американцев, поскольку он считается слишком маленьким.

На данный момент шестидверный универсал чуть короче и шире своего «брата». Автопроизводитель не уточнил, станет ли Clubman больше для отличия от Countryman, либо увеличится в размерах последний.

Напомним, в ноябре текущего года глава компании Mini Бернд Кёрбер заявил, что двигатели внутреннего сгорания будут оставаться в линейке моторов марки как минимум ещё лет десять. Лишь после 2030 года Mini перейдёт на электротягу.

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