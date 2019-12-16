Благовещенск, , 13:32 — REGNUM Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции на космодроме «Восточный» сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнёров», — сказал Рогозин.

Гендиректор госкорпорации допустил коммерциализацию этого проекта. По словам Рогозина, это позволит оправдать «колоссальные средства, которые потребуются для его реализации».

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш планируют, что первая пилотируемая экспедиция в рамках российской программы по освоению Луны состоится в 2031 году.

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Предполагается, что российская лунная база будет построена на южном полюсе Луны. Строительство крупных объектов её инфраструктуры будет осуществляться по аддитивной технологии (методом 3D-печати) с использованием местного сырья. Там же разместят оборудование для изучения дальнего космоса и специальные телескопы, предупреждающие об угрозах столкновений небесных тел с Землёй.