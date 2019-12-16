Берлин, , 13:24 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Manhart провело рестайлинг хэтчбека BMW 1-Series предыдущего поколения. Об этом 16 декабря сообщается на сайте FormaCar.

Тюнеры назвали свой проект MH1 400. Чтобы увеличить мощность агрегата, специалисты ателье поработали над ПО мотора и заменили систему выхлопа. Это дало возможность нарастить производительность трехлитрового рядного турбодвигателя с 340 л. с. до 429 л. с.

Стоит отметить, что при модернизации двигателя немцы ориентировались на хот-хэтч Mercedes-AMG A 45 S, чья турбированная «четверка» рабочим объёмом 2 л выдавала 421 «лошадей».

Экстерьер новинки отличается от обычного хэтчбека наличием переднего сплиттера и заднего диффузора из углеволокна, а также заниженной подвеской.

Кроме того, рестайлинговая модель имеет улучшенные передние тормоза с 6-поршневыми суппортами и матовые колёсные диски чёрного цвета на 19 дюймов.

Напомним, в начале декабря 2019 года российские дилеры немецкого автопроизводителя BMW приступили к продажам модели X6 нового поколения. Уже в базовом варианте X6 имеется технологичная пневмоподвеска. Стоимость нового авто в России начинается от 5,42 млн рублей.

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