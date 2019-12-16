Токио, , 12:50 — REGNUM Автопроизводитель Honda 16 декабря выводит на мировой рынок хэтчбек Fit 2020 модельного года. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Новинка сохранила прежний узнаваемый стиль. В автокомпании видимо решили не использовать дизайн, который был продемонстрирован привезенным на Токийский автосалон концептом Honda Fit/Jazz.

Стоимость самой дешёвой версии авто начинается от 17 120 долларов (около 1,08 млн рублей). Топовая комплектация стоит 21 550 долларов (более 1,34 млн рублей).

Начальная комплектация LX оснащается 6-скоростной «механикой». Для версии EX автопроизводитель подготовил вариатор и пакет электронных систем безопасности Honda Sensing. Комплектации LX и Sport будут без фирменного набора вспомогательных ассистентов. Что касается самой дорогой модификацией EX-L, то она может похвастаться кожаной отделкой салона.

В движение модель приводит бензиновый мотор i-VTEC мощностью 130 л. с. рабочим объёмом 1,5 л.

Напомним, в начале декабря нынешнего года Honda представила обновлённый пикап Rigdeline. Авто получило новейшее техническое оснащение. Всего было создано четыре комплектации модели: MIA, RTL, RTL-E и Black Edition.

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