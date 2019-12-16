Берлин, , 11:52 — REGNUM Немецкий производитель автомобилей Porsche подал заявку на патент регулируемой крыши для автономных машин. Об этом сообщает Taycan EV Forum.

Изображение из патента беспилотного авто с регулируемой крышей Taycan EV Forum

По информации журналистов сайта, в патенте в разделе «Краткое описание изобретения» сообщается, что изобретение относится к «устройствам для повышения комфорта в автономном режиме вождения». Из этого следует, что Porsche рассматривает возможность производства беспилотных машин.

Функция регулирования крыши автомобиля нужна для увеличения пространства внутри салона. Это, в свою очередь, повышает комфорт для пассажиров.

Можно предположить, что автопроизводитель нацелен на создание машин с автопилотом четвёртого уровня. На это указывает заявка на патент, поданная компанией в ноябре на расслабляющее кресло водителя, которое будет использоваться для будущих автономных автомобилей автопроизводителя.

При этом стоит отметить, что описанная выше идея может и не получить своего воплощения в реальной модели Porsche.

Напомним, по итогам трёх кварталов текущего года продажи автомобилей Porsche в России составили 3900 единиц. Это на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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