Москва, , 09:00 — REGNUM Уже в ближайший год в России планируют разработать многоцелевые мины нового поколения. Работы планируется завершить до конца 2020 года. Об этом заявил директор концерна «Техмаш», входящего в состав госкорпорации «Ростех», Владимир Лепин.

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Речь идёт о проекте по многоцелевой мине ПТМ-5 и разовой минной кассете КПТМ-5, которые планируется создать в рамках опытно-конструкторской работы «Нокаут-5», пишет ТАСС. Уточняется, что эти мины способны бороться с танками, транспортом и пехотой.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях концерн «Техмаш» заявил о готовности к государственным испытаниям новейшей высокоточной управляемой авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 мм. Этот проект совершенно закрытый, и его детали не разглашаются.

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