Санкт-Петербург, , 08:55 — REGNUM Большой гидрографический катер-катамаран «Михаил Казанский» проекта 23 370 будет зачислен в состав ВМФ России 25 декабря 2019 года. Андреевский флаг на новейшем катере поднимут на Выборгском судостроительном заводе. Об этом ИА REGNUM сообщил 16 декабря представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ.

Катер-катамаран «Михаил Казанский» Пресс-служба ВМФ России

Ранее в Финском заливе успешно завершились государственные испытания катера. «Михаил Казанский» стал головным в серии катеров проекта 23 370 Г, строящихся для Гидрографической службы ВМФ на предприятии «КАМПО» в Подмосковье. Катер «Михаил Казанский» достраивался на базе АО «Выборгский судостроительный завод».

«Уникальность большого гидрографического катера «Михаил Казанский» заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования», — отметили в пресс-службе ВМФ России.

Водоизмещение катера составит около 140 тонн. Катера проекта 23 370 г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе на необорудованном побережье.

До конца 2020 года в интересах ВМФ будет построено три больших гидрографических катера этого проекта.

Все катера будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами Главкома ВМФ. Головному катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке «Дороге жизни» на Ладоге, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

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