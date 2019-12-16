Краснодар, , 08:39 — REGNUM Новосибирские блогеры проекта «Гараж 54» инкрустировали 65 000 кусочками зеркал кабриолет Mitsubishi Eclipse 2001 года. Видео с авто размещено на их YouTube-канале.

Автомобиль, похожий на диско-шар, называется MamaDisco. Его представили в Краснодаре в мегацентре «Красная площадь».

Сообщается, что на создание этого автомобиля ушло три месяца. Над созданием транспортного средства трудились 14 человек, которые нанесли на кузов примерно 65 000 кусочков зеркал, причем более тысячи из них вырезались вручную.

По словам специалистов, самые большие затруднения вызвали наклонные поверхности автомобиля. Для них пришлось изготавливать особые зеркала.

Завершают образ дискоавтомобиля кастомные японские диски JDM и LED-подсветка на днище модели.

Ранее тюнеры из компании Factory Five Racing представили новую модель F9R с мотором V12 от Race Cast Engineering мощностью 765 л. с. Особенностью данного трекового спорткара является то, что он имеет допуск на дороги общего пользования.

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