Циолковский, Амурская область, , 08:27 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что работы для подготовки создания комплекса старта сверхтяжёлой ракеты-носителя на космодроме «Восточный» начнутся в 2022 году, презентацию Рогозин сделал 16 декабря в ходе пресс-конференции на космодроме.

Как следует из материалов презентации, на разных этапах в строительстве будет участвовать от 1900 до 4900 человек. К 2028 году планируется возвести монтажно-испытательный комплекс и склад блоков для сверхтяжёлого носителя.

В 2018 году российская космическая корпорация заказала ракетно-космической корпорации «Энергия» проект сверхтяжёлого ракетного комплекса, цена контракта составила 1,6 млрд рублей. Работы по эскизному проекту планировалось завершить к ноябрю 2019 года. По словам Рогозина, отечественная сверхтяжёлая ракета «Енисей» задумана как технологический конструктор: каждый элемент представляет собой самостоятельное изделие. Первый этап её использования предполагает заброску на низкую околоземную орбиту груза весом более 70 000 кг.

Согласно плану первый старт сверхтяжёлой ракеты «Енисей» состоится в 2028 году. Стартовый стол возведут на космодроме «Восточный». «Енисей» должен будет доставлять миссии к Луне, планируется и пилотируемый полёт с высадкой наших космонавтов на лунную поверхность. Нынешние расчёты предполагают, что сверхтяжёлый «Енисей» сможет доставить на лунную орбиту около 27 тонн полезного веса.

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