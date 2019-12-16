Москва, , 06:31 — REGNUM Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о предстоящем перевооружении и новейших ракетных комплексах, сообщила 16 декабря газета «Красная звезда».

В интервью газете Каракаев заявил, что доля современного ракетного вооружения к 2024 году в РВСН составит 100%, войска полностью избавятся от устаревших комплексов тридцатилетней давности. Сейчас современных ракетных комплексов в группировке РВСН порядка 76%.

Командующий рассказал, что в настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов: четыре типа — шахтного базирования и три — мобильных. В ближайшее время все ракетные соединения будут оснащены новыми комплексами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

По словам Каракаева, первое подразделение, на вооружении которого будет ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, заступит на боевое дежурство до нового года. Такое вооружение дополнит боевую структуру РВСН, увеличит возможности группировки и сможет создать условия для разработки и внедрения новых типов оснащения стратегических ракет.

«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с МБР, имеющей планирующий крылатый боевой блок со скоростью движения в атмосфере свыше 20 скоростей звука. При этом он способен совершать маневры по высоте и по курсу для преодоления вражеской ПРО.

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