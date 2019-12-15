Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Автономная беспилотная фура впервые совершила доставку груза на расстояние 2800 миль менее, чем за три дня. Об этом сообщает ZME Science.

Автономный грузовик управлялся программой от стартапа Силиконовой долины Plus.ai. С помощью камер, лазеров и радаров он распознавал дорожные знаки, препятствия и другие транспортные средства на дороге. Фура двигалась днём и ночью, обходя неожиданные препятствия, ремонт дорог, сквозь дождь и снег. Рядом всегда находился водитель, который мог взять управление себя, однако, этого не потребовалась. Грузовик доставил 40 000 фунтов масла из Калифорнии в Пенсильванию.

В настоящее время порядка десяти американских компаний разрабатывают свой вариант автопилота для доставки грузов. Однако, собственно доставка груза в автопилотном режиме была осуществлена впервые.

Планируется, что к 2022 году подобные робофуры будут регулярно курсировать, доставляя грузы. Это резко сократит расходы на перевозки, ведь около 30−40% стоимости дальней перевозки составляет зарплата водителя и траты на его содержание во время поездки. К тому же автопилот может ехать круглосуточно, без отдыха и экономно расходовать топливо.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания «The Coca-Cola Company» подписала соглашение со шведской транспортной компанией Einride на транспортировку грузов с помощью электрических роботрейлеров.

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