Пекин, , 15:31 — REGNUM Телекоммуникационный спутник частной китайской компании GalaxySpace прошёл заводские испытания и допущен к запуску. Об этом сообщает China News.

Старт космической ракеты Official SpaceX Photos

Космический аппарата GalaxySpace станет первым китайским частным телекоммуникационным спутником, поддерживающим связь стандарта 5G. 200-килограммовый спутник будет выведен на низкую околоземную орбиту (1200 км). Планируется, что спутник будет запущен до конца 2019 года с помощью твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу» в модификации 1A.

Глава GalaxySpace Сюй Мин рассказал, что запуск этого спутника станет первым шагом компании в развитии технологий космической связи. В будущем GalaxySpace планирует снизить стоимость производства спутников связи 5G. В компании считают, что такие низкоорбитальные спутники помогут обеспечить широкополосным доступом к интернету труднодоступные регионы. В частности, такой интернет может быть востребован на судах, пересекающих океаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Китае впервые провели два запуска с одного космодрома с использованием ракет-носителей «Куайчжоу-1A».

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