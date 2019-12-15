Москва, , 14:24 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фргеат-М» и коммерческими космическими аппаратами установлена на стартовом столе космодрома «Куру» во французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

При подготовке запусков на космодроме «Куру» сборка трёх ступеней ракеты-носителя и стыковка головной части осуществляется непосредственно на пусковой установке с использованием мобильной башни. Помимо общей сборки российские специалисты также провели стыковку заправочных коммуникаций и другие операции, предусмотренные графиком подготовки. Запуск запланирован на 17 декабря.

Отметим, космодром «Куру» расположен вблизи экватора, поэтому является оптимальным местом для запуска спутников на геостационарную орбиту. Коммерческие запуски российских ракет-носителей с космодрома во французской Гвиане осуществляются с 2011 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря на «Байконуре» были завершены работы по установке метеорологического спутника «Электро-Л» №3 на разгонный блок. Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и метеорологическим спутником запланирован на 24 декабря.

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