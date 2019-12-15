Вашингтон, 15 декабря 2019, 13:44 — REGNUM
Список технологических устройств, наиболее сильно повлиявших на развитие технологий за последнее десятилетие, представили авторы журнала Time 14 декабря.
С начала 2010 по конец 2019 года было выпущено огромное количество технологических устройств. Некоторые идеи, лежащие в основе тех или иных гаджетов, оказались не слишком удачными. Другие — определили направление дальнейшего развития отрасли.
По версии Time, в десятку наиболее значимых для отрасли устройств по версии Time вошли:
- Apple iPad. Первый планшетный компьютер от Apple вышел в 2010 году. Среди знаковых решений отмечается полный отказ от физических клавиш и огромный выбор программного обеспечения.
- Tesla Model S. Электрический седан повлиял на развитие автомобильной промышленности не только отказом от бензиновых двигателей, но и продвинутой компьютерной системой, включающей расширенные возможности автопилота.
- Raspberry Pi. Этот миниатюрный одноплатный компьютер изначально разрабатывался для использования в школьных классах на уроках информатики. Однако миниатюрное устройство с широким спектром возможного использования оказалась востребованным, благодаря чему с 2012 года было продано более 25 млн таких компьютеров.
- Google Chromecast. Цифровой медиаплеер, позволяющий воспроизводить на телевизоре видеофайлы с домашней сети пользователя или интернета способствовал популяризации концепции потоковой передачи видео.
- DJI Phantom. Этот квадракоптер от китайской компании DJI стал одним из самых популярных любительских беспилотников. Такие дроны стали использоваться не только для аэрофотосъёмки, но и для доставки небольших грузов.
- Amazon Echo. Голосовой помощник Alexa от компании Amazon стал одним из первых приложений этого типа. Он проложил дорогу другим производителям подобных устройств, оставшись одним из лидеров рынка. В 2019 году поставлено более 100 млн устройств с поддержкой Alexa.
- Apple Watch. Выпуск умных часов от Apple способствовал массовой популярности такого типа устройств, сделав их привычным аксессуаром.
- Apple AirPods. То же самое произошло и с беспроводными наушниками, получившими широкое распространение в последние годы.
- Nintendo Switch и адаптивный контроллер Xbox. Устройство от Nintendo, которое может использоваться и в качестве игровой приставки, и как самостоятельное мобильное устройство, а также контроллер Xbox, созданный для людей с ограниченной мобильностью значительно повлияли на всю индустрию видеоигр.