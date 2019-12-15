Вашингтон, , 13:44 — REGNUM

Список технологических устройств, наиболее сильно повлиявших на развитие технологий за последнее десятилетие, представили авторы журнала Time 14 декабря.

С начала 2010 по конец 2019 года было выпущено огромное количество технологических устройств. Некоторые идеи, лежащие в основе тех или иных гаджетов, оказались не слишком удачными. Другие — определили направление дальнейшего развития отрасли.

По версии Time, в десятку наиболее значимых для отрасли устройств по версии Time вошли: