Циолковский, Амурская область, , 13:26 — REGNUM

Монтаж технологического оборудования на строящемся стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Ангара» начат на космодроме «Восточный» с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

15 декабря на стартовой площадке начался монтаж крупногабаритных ёмкостей для хранения азота и кислорода. Эти резервуары общим весом 93 тонны и длиной 36 метров будут использоваться для заправки топливных баков ракет.

В Роскосмосе отметили, что за 2019 год на строительных площадках «Восточного» приняли более 600 единиц технологического оборудования, доставленного 37 железнодорожными вагонами и автомобильным транспортом.

Напомним, в рамках первой очереди строительства космодрома «Восточный» была подготовлена стартовая площадка для ракет-носителей семейства «Союз-2». В настоящее время идёт строительство объектов второй очереди, включая стартовую площадку для ракет-носителей «Ангара». Планируется, что первый запуск со второй стартовой площадки «Восточного» состоится летом 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный» ведётся в соответствии с графиком.