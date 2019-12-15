Пекин, , 12:27 — REGNUM Глобальные поставки умных часов и фитнес-браслетов в третьем квартале 2019 года достигли 45,5 млн устройств. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.

Согласно отчёту, в годовом исчислении поставки таких устройств выросли на 65% — за аналогичный период 2018 года было поставлено 27,6 млн умных часов и браслетов.

Лидером рынка с долей 27% остаётся китайская компания Xiomi, поставившая в третьем квартале 12,2 млн таких устройств. Второе место с долей рынка в 15% занимает американская компания Apple, третье — китайская Huawei. При этом поставки умных часов и браслетов последней за год выросли на 243%. Также в пятёрку крупнейших поставщиков вошли компании Samsung (13% рынка) и Fitbit (11%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания Google заключала соглашение о приобретении большинства акций компании Fitbit. Ожидается, что общая сумма сделки, которая будет закрыта в 2020 году, составит около $2,1.

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