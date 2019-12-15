Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Сервисами потокового вещания видео компании Walt Disney пользуется более 40 млн жителей США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчёт исследовательской компании Apptopia.

В ноябре 2019 года компания Disney запустила видеостриминговый сервис Disney+. Также эта компания контролирует две других стриминговых платформы — Hulu и ESPN+.

Согласно отчёту Apptopia, общее число пользователей стриминговых сервисов компании Disney в США достигло 41,5 млн человек. Таким образом, Walt Disney быстро настигает лидера отрасли — Netflix, имеющую около 61 млн подписчиков в США.

Также в отчёте отмечается, что среднее число активных ежедневных пользователей Disney+ из США, Канады, Новой Зеландии, Австралии и Нидерландов составляет 9,5 млн человек. Значительная часть подписчиков использует мобильную версию приложения, общее количество загрузок которого превысило 22 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что в 2020 году сервис Disney+ будет запущен в Индии, Индонезии, Малайзии и некоторых других странах Юго-Восточной Азии.

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