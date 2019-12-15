Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Один из следующих спутников системы Starlink будет обработан специальным покрытием, делающим его менее заметным на ночном небе, рассказала главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл. Об этом сообщает SpaceNews.

Проект спутникового интернета Starlink предусматривает вывод большого количества спутников на низкую околоземную орбиту. Уже развёрнуто 120 космических аппаратов, а общее число спутников этой группировки может превысить 40 тысяч.

Первая партия из 60 спутников Starlink была запущена в мае 2019 года. После этого астрономы отметили, что спутники являются очень яркими, что может помешать астрономическим наблюдениям при дальнейшем развёртывании этой группировки.

Гвинн Шотвелл рассказала, что в SpaceX разработали специальное покрытие для спутников, которое должно решить эту проблему. Она добавила, что этим покрытием будет обработан один из 60 спутников, запуск которых запланирован на конец декабря. Если эта мера окажется эффективной, то такую обработку будут проходить все последующие космические аппараты этой серии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2019 года была запущена вторая партия спутников группировки Starlink. Для запуска этих космических аппаратов используется ракета-носитель Falcon 9, в ходе каждого запуска на орбиту выводится пакет из 60спутников.

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