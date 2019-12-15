Пекин, , 09:28 — REGNUM Старший вице-президент китайского производителя ZTE Сюй Фенг заявил, что в 2020 году компания планирует выпустить 10 моделей смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает GizChina.

Телефон компании ZTE John Karakatsanis

Представитель ZTE рассказал, что компания рассчитывает укрепить свои позиции на рынке смартфонов, поэтому делает ставку на технологии 5G. Фенг отметил, что всего в 2020 году на рынок поступит не менее 160 млн смартфонов с поддержкой 5G, половина из которых будет поставлена в Китай.

Всего на 2020 год ZTE запланировала выпуск 10 различных моделей 5G-смартфонов. Фенг добавил, что часть из новых моделей будет относиться к среднему ценовому диапазону от 2000 до 3000 юаней (примерно от $286 до $429).

Напомним, первый 5G-смартфон компания ZTE представила в феврале 2019 года. Эта модель, получившая название Axon 10 Pro 5G, была оснащена 5G-модемом от американской компании Qualcomm. Ожидается, что и при производстве моделей 2020 года ZTE будет использовать модемы этого поставщика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре представители китайской компании Xiaomi также рассказали о планах по выпуску 10 моделей смартфонов с поддержкой 5G в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Xiaomi рассказал, когда появятся 5G-смартфоны стоимостью около $140