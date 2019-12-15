Москва, , 08:38 — REGNUM В монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур» завершены работы по установке космического аппарата «Электро-Л» №3 на разгонный блок «ДМ-03». 15 декабря об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Третий спутник серии «Электро-Л» будет обеспечивать многоспектральную съемку Земли в видимом и инфракрасном диапазоне. Запуск космического аппарата будет произведён с помощью ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «ДМ-03». В настоящее время на космодроме завершаются работы по сборке космической части. Запуск запланирован на 24 декабря.

Напомним, спутники серии «Электро-Л» используются Росгидрометом для получения оперативной информации, требуемой для прогноза погоды. Первый аппарат этой серии был запущен в январе 2011 года. В 2014 году возникли проблемы с системой ориентации и стабилизации аппарата, поэтому он был замещён спутником «Электро-Л» №2. Планируется, что общее число спутников этой группировке будет доведено до 4 аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября на космодром «Байконур» была доставлена ракета-носитель «Протон-М», которая будет использоваться при запуске спутника «Электро-Л» №3.

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