Сеул, , 08:13 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung сохранит первое место по поставкам смартфонов по итогам 2019 года, однако китайскому производителю Huawei удастся сократить отрыв от лидера рынка. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на отчёт исследовательской компании Strategy Analytics.

По оценкам экспертов, в 2019 году компания Samsung поставит на глобальном рынке 323 млн смартфонов, что составит 21,3% от общего объёма рынка. Конкурирующая компания из Китая — Huawei — поставит 251 млн устройств, захватив 17,7% рынка.

По итогам 2018 года на долю Samsung приходилось 20,3% рынка, на долю Huawei — 14,4%. Таким образом, китайской компании удастся сократить отрыв от Samsung, несмотря на спад продаж из-за санкций США.

Напомним, ранее руководство Huawei заявляло, что компании из Китая удастся выйти на первое место по поставкам смартфонов по итогам 2019 года. Планам китайского производителя помешали санкции торговых ведомств США, ограничившие сотрудничество Huawei с американскими производителями аппаратного и программного обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре компания IHS Markit представила отчёт, согласно которому на долю Samsung пришлось 74% смартфонов с поддержкой связи 5G, поставленных в третьем квартале 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Samsung сохранила лидерство на рынке 5G-смартфонов