Санкт-Петербург, , 20:54 — REGNUM Атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, успешно завершил первый этап ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба «Балтийского завода».

«14 декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной стенке завода», — говорится в сообщении.

В ходе первого этапа испытаний, который продлился четыре дня, были протестированы ход ледокола от резервных дизель-генераторов, средства связи и навигации. Однако, атомный реактор, который является основным источником энергии для ледокола, пока не был задействован.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Арктика» — головной ледокол проекта 22 220. На Балтзаводе строятся еще два ледокола этого проекта «Сибирь» и «Урал». Всего планируется построить пять атомных ледоколов проекта 22 220.

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