Пекин, , 16:01 — REGNUM Аппарат «Юйту-2», входящий в состав китайской автоматической межпланетной миссии «Чанъэ-4», стал самым «долгоживущим» луноходом. Об этом сообщает ChinaDaily.

Китайская станция «Чанъэ-4» совершила посадку на поверхность Луны 3 января 2019 года. В этот же день от посадочной платформы отделился луноход «Юйту-2», который начал движение по поверхности кратера фон Карман и сбор научных данных.

В Китайском национальном космическом управлении отметили, что луноход «Юйту-2» эксплуатируется на поверхности естественного спутника Земли уже более 340 дней, что делает его самым «долгоживущим» аппаратом этого типа. Предыдущий рекорд по длительности эксплуатации был установлен советским аппаратом «Луноход-1». Этот аппарат, отделившийся от станции «Луна-17» в ноябре 1970 года, проработал на поверхности Луны 321 земной день.

Отметим, в настоящее время луноход «Юйту-2» находится в состоянии покоя. Аппарат продвигается по поверхности кратера на обратной стороне Луны только во время лунного дня, равного 14 земным дням. Во время лунной ночи солнечные батареи не вырабатывают достаточного количества электроэнергии, поэтому аппарат переводится в спящий режим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря завершился очередной период активности лунохода «Юйту-2». В общей сложности китайскому аппарату удалось пройти по поверхности Луны более 345 метров.

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