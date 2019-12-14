Остин, США, , 15:32 — REGNUM Частная американская компания Blue Origin успешно провела один из завершающих испытательных запусков многоразового космического корабля New Shepard. Об этом сообщает пресс-служба Blue Origin.

Пилотируемая капсула была поднята на высоту 65 миль (около 105 км), после чего успешно совершила мягкую посадку благодаря парашютной системе. Декабрьский запуск стал шестым для конкретной одноступенчатой ракеты-носителя корабля New Shepard. В Blue Origin отметили, что между полётами проводился минимальный ремонт многоразовой ракеты, что свидетельствует о высокой надёжности техники.

«Эта миссия стала ещё одним шагом к подготовке New Shepard к пилотируемому полёту», — отметили в Blue Origin.

Напомним, компания Blue Ogirin планирует использовать корабли New Shepard для космического туризма. Разработка системы была начата в 2006 году, в настоящее время проведено двенадцать успешных запусков системы New Shepard. Первый запуск с экипажем был запланирован на 2019 год, однако позже был перенесён из-за необходимости проведения дополнительных испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре генеральный директор Blue Origin Боб Смит рассказал, что стоимость первых туристических полётов на кораблях New Shepard будет составлять несколько сотен тысяч долларов, однако впоследствии цена будет снижена за счёт оптимизации системы.

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