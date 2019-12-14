Москва, , 15:04 — REGNUM Научно-производственное объединение «Андроидная техника» разработает совместный робототехнический проект с японским стартапом GITAI, заявил исполнительный директор российской компании Евгений Дудоров ТАСС 14 декабря.

Руководитель НПО «Андроидная техника» рассказал о недавнем визите представителей GITAI в Россию. Дудоров отметил, что компании из России и Японии договорились о сотрудничестве и приступили к разработке совместных проектов.

Он объяснил, что компания из Японии занимается разработками в той же сфере, что и НПО «Андроидная техника». Обе компании проектируют антропоморфных роботов, предназначенных для использования при освоении космоса.

«Как первоочередную цель и они, и мы ставим Луну, то есть те робототехнические комплексы, которые смогут функционировать и выполнять полезные функции на Луне», — подчеркнул Евгений Дудоров.

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» добавил, что соглашение о сотрудничестве с GITAI будет подписано в ближайшее время.

Напомним, антропоморфный робот «Фёдор», разработанный специалистами НПО «Андроидная техника», в августе был отправлен на корабле «Союз МС-14» к Международной космической станции. На борту МКС робот был задействован при проведении нескольких экспериментов, после чего «Фёдор» был возвращён на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что после модернизации робот «Фёдор» может быть вновь отправлен на МКС для проведения экспериментов на борту орбитальной станции.