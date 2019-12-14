Пекин, , 14:53 — REGNUM Поставки смартфонов iPhone американской компании Apple в Китае упали в ноябре на 35% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом Reuters со ссылкой на брокерскую компанию Credit Suisse.

Аналитик Credit Suisse Мэтью Кабрал рассказал, что продажи новой модели смартфона iPhone 11, начавшиеся в сентябре, оказались не очень удачными на крупнейшем рынке мира. Эксперт отметил, что по итогам трёх осенних месяцев объём поставок смартфонов компании Apple сократился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Особенно неудачным для Apple стал ноябрь, в этом месяце поставки смартфонов обрушились на 35%.

Аналитики другой компании — Canalys — отмечают, что в третьем квартале доля Apple на рынке смартфонов Китая снизилась с 7% до 5%. При этом китайской компании Huawei удалось за этот период нарастить долю на домашнем рынке смартфонов до 42%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск продаж новых моделей смартфонов iPhone в сентябре не вызвал обычного ажиотажа в Китае. Посетители официальных магазинов Apple в Пекине и Шанхае отметили, что американская компания внедряет новые технологии, включая связь 5G, медленнее, чем конкурирующие производители.

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