Москва, , 13:49 — REGNUM Российские компании «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» открыли заказ на защищённый планшетный компьютер на базе операционной системы «Аврора». Об этом сообщает пресс-служба компании «Аквариус».

Российская операционная система была портирована на планшеты модели Aquarius Cmp NS208. Эти компьютеры производятся на заводе компании «Аквариус» в Ивановской области.

Планшеты с повышенной защитой предназначены для корпоративных клиентов. Ожидается, что устройство будет востребовано госпредприятиями энергетического, производственного и транспортного сектора, а также силовыми ведомствами.

Aquarius Cmp NS208 имеет ударопрочный корпус, предназначенный для использования в сложных погодных условиях. Мобильное устройство оснащено 2 ГБ оперативной памяти и накопителем 16 ГБ. Планшет поддерживает технологии связи LTE, Wi-Fi и BlueTooth.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что операционная система «Аврора» может быть установлена на планшетные компьютеры китайской компании Huawei, которые будут использоваться для проведения переписи населения в России в 2020 году.