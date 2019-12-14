Ричмонд , США, , 13:03 — REGNUM Компания Rocket Lab официально открыла новую стартовую площадку, расположенную на территории космодрома американского аэрокосмического агентства NASA «Уоллопс» в штате Вирджиния. Об этом сообщает Space.com.

Частная американская компания Rocket Lab является разработчиком ракеты-носителя сверхлёгкого класса Electron. С 2017 года Rocket Lab проводит коммерческие запуски с использованием этой ракеты-носителя со стартового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Вторая площадка компании на территории космодрома «Уоллопс» будет использоваться для запусков в интересах NASA и других государственных ведомств США. В ходе первого запуска с новой площадки, запланированного на весну 2020 года, ракета-носитель Electron выведет на околоземную орбиту малый спутник военно-воздушных сил США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря компания Rocket Lab провела десятый успешный запуск с использованием ракеты-носителя Electron. При этом запуске впервые была возвращена первая ступень ракеты-носителя, которую планируют использовать повторно.

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