Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Планируемое введение дополнительных пошлин на поставки товаров из Китая в США могло привести к подорожанию смартфонов компании Apple в среднем на $150, заявил аналитик компании Wedbush Securities Дан Айвс. Об этом сообщает Bloomberg.

Новые пошлины на поставки китайских товаров в США должны были вступить в силу 15 декабря. Это решение было отменено после успешных переговоров представителей КНР и США, прошедших 13 декабря.

Аналитик Дан Айвс рассказал, что от новых пошлин могли пострадать и американские производители, включая компанию Apple. На территории Китая производятся комплектующие для большинства устройств компании из Купертино — смартфонов iPhone, планшетов iPad и ноутбуков MacBook. Эксперт отметил, что новые пошлины должны были повысить стоимость смартфонов iPhone на рынке в среднем на $150, что могло серьёзно ударить по поставкам Apple в сезон новогодних праздников.

«Трамп сделал Apple ранний рождественский подарок», — подчеркнул Айвс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в офисе торгового представителя США подтвердили частичное снижение пошлин на товары из Китая в рамках предварительного торгового соглашения между двумя странами.