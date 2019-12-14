Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.

Ракета-носитель SLS разрабатывается для запуска пилотируемых космических кораблей за пределы околоземной орбиты. Планируется, что эта РН будет использоваться для запусков космических кораблей Orion в рамках программы NASA по освоению Луны «Артемида». Ожидается, что мощность двигателей SLS будет на 20% выше, чем у ракеты-носителя Saturn V, использующейся при запусках к Луне американских кораблей серии «Аполлон».

Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что при заказе одной ракеты SLS её стоимость будет составлять около $1,6 млрд. При серийном производстве стоимость ракет-носителей уменьшится вдвое и составит около $800 млн. Брайденстайн добавил, что эти расчёты являются приблизительными, они могут быть скорректированы после переговоров с основным подрядчиком NASA по этому проекту — компанией Boeing.

Напомним, ракета-носитель SLS разрабатывается с 2011 года. Первый испытательный запуск запланирован на 2020 год. В случае успешных испытаний РН SLS может быть использована для запуска пилотируемого корабля «Артемида-2» в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года были завершены огневые испытания двигателей RS-25 для ракеты-носителя SLS.