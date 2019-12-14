Москва, , 11:20 — REGNUM Концерн «Техмаш», входящий в государственную корпорацию «Ростех», рапортует о готовности к государственным испытаниям новейшей высокоточной управляемой авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 мм. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна Владимира Лепина.

Он заявил, что проект этот совершенно закрытый и его детали не разглашаются.

«Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний», — отметил Лепин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» должна заменить неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-13.

Носителем этой новой ракеты станут все самолеты и вертолеты, которые могут применять неуправляемую ракету С-13. Потребуется лишь доработка системы управления оружием конкретного носителя, так как новая ракета будет управляемой.