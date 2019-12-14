Кембридж, Великобритания, , 11:34 — REGNUM Американская компания Apple приобрела стартап из Великобритании Spectral Edge, специализирующийся на технологиях компьютерной обработки фотографий. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, директором Spectral Edge назначен корпоративный юрист Apple Питер Денвуд. Базирующаяся в Кембридже компания занимается разработками в сфере технологий искусственного интеллекта. Программное обеспечение Spectral Edge позволяет повысить чёткость фотографий с помощью компьютерной обработки.

Предполагается, что разработки британского стартапа будут использоваться специалистами Apple для улучшения камеры ключевого продукта компании — смартфонов iPhone. В частности, эта технология поможет делать фотоснимки высокого качества в условиях плохого освещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо заявил, что в 2020 году компания Apple выпустит пять разных моделей смартфонов iPhone. При этом в течение последних четырёх лет Apple ежегодно представляла по три новых модели смартфонов.

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