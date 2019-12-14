Сеул, , 10:44 — REGNUM На долю южнокорейской компании Samsung пришлось почти три четверти от общего объёма глобальных поставок 5G-смартфонов в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на отчёт компании IHS Markit.

По оценкам экспертов, в третьем квартале года Samsung поставила около 3,2 млн смартфонов с поддержкой связи пятого поколения. Всего за этот период было поставлено около 4,3 млн таких устройств.

Samsung почти вдвое нарастила поставки 5G-смартфонов в квартальном исчислении (во втором квартале южнокорейская компания поставила около 1,5 млн устройств), однако другие производители продемонстрировали ещё более быстрый рост. Доля Samsung на рынке 5G-смартфонов упала с 83% во втором квартале до 74% в третьем квартале 2019 года.

«Компания успешно воспользовалась быстроразвивающимся домашним рынком. Также Samsung нарастила количество моделей 5G-смартфонов, сформировав самую большую линейку среди всех брендов», — объяснил успех южнокорейской компании старший аналитик IHS Геррит Шнейманн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре компания Strategy Analytics представила прогноз, согласно которому по итогам 2019 года компания Samsung поставит более 300 млн смартфонов. Ожидается, что доля Samsung в общем объёме поставок смартфонов в 2019 году составит около 21%.

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