Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Специалисты компании Boeing и американского аэрокосмического агентства NASA провели комплексную оценку готовности космического корабля Starliner CST-100 к первому полёту. Об этом сообщает Space.com.

Корабль CST-100 Starliner установлен на стартовой площадке военно-воздушных сил США на мысе Канаверал. Проверка специалистов компании Boeing, разработавшей корабль, и сотрудников NASA показала, что Starliner готов к первому полёту к Международной космической станции.

Запуск космического корабля с ракетой-носителем Atlas V запланирован на 20 декабря. Первый полёт корабля от Boeing к МКС будет проходить в автоматическом режиме. Если запуск пройдёт удачно, то в первой половине 2020 года корабль Starliner доставит на борт орбитальной станции первый экипаж.

Напомним, компания Boeing разработала космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Вторым подрядчиком NASA в рамках этой программы является компания SpaceX. Весной 2019 года корабль Crew Dragon от SpaceX совершил первый полёт к МКС в автоматическом режиме. Из-за технических проблем пилотируемый запуск Crew Dragon также был перенесён на 2020 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря было проведено финальное испытание корабля Starliner, получившее название Integrated Day of Launch Test — комплексное испытание запуска.

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