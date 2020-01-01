Лос-Анджелес, США, 1 января 2020, 01:12 — REGNUM Победителем в номинации «Игра года» на мероприятии The Game Awards признана Sekiro: Shadows Die Twice.
Ежегодная церемония награждения The Game Awards за достижения в сфере компьютерных игр проводится с 2014 года. Лучшей игрой 2019 года признана Sekiro: Shadows Die Twice от японской студии FromSoftware.
Вышедшая в ноябре Death Stranding получила премии за лучшую режиссуру и музыкальное сопровождение.
Шутер Control стал победителем в номинации «Лучшее визуальное оформление». Лучшей многопользовательской игрой была названа игра в жанре Battle Royale Apex Legends, лучшей игрой для мобильных устройств — Call of Duty Mobile.