Пекин, , 08:46 — REGNUM Дочерняя компания Huawei — HiSilicon Technologies — выпустит на открытый рынок чипы для устройств интернета вещей (IoT) в начале 2020 года, заявил вице-президент HiSilicon Фэнгуо Янг. Об этом сообщает DigiTimes.

Компания HiSilicon была основана в 2004 году как подразделение Huawei, специализирующееся на разработке чипов для электронных устройств. Микросхемы HiSilicon используются как в телекоммуникационном оборудовании, так и в потребительских электронных устройствах Huawei.

На мероприятии в Шанхае вице-президент HiSilicon Фэнгуо Янг заявил, что в начале 2020 года компания начнёт поставку чипов для IoT-устройств не только Huawei, но и другим производителям. Он добавил, что решение о поставках чипов на открытый рынок должно ускорить развитие технологий интернета вещей.

Напомним, ранее HiSilicon разрабатывала чипы исключительно для Huawei. Продажи первого чипа HiSilicon на открытом рынке были начаты в октябре 2019 года. Этим устройством стал чип связи 4G для мобильных устройств Balong 711. Эксперты ожидают, что в дальнейшем HiSilicon будет расширять список ассортимент чипов, поставляемых на открытый рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре аналитики Digitimes Research представили прогноз, согласно которому почти 70% смартфонов Huawei, вышедших в 2019 году, будет оснащено чипами HiSilicon.