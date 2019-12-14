Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Глава подразделения Xbox компании Microsoft Фил Спенсер рассказал о технических подробностях игровой приставки четвёртого поколения в интервью порталу GameSpot.

Ранее на официальном YouTube-канале проекта был представлен дизайн новой игровой приставки от Microsoft. Xbox Series X будет значительно отличаться от предыдущих консолей этой серии. Внешне приставка будет похожа на корпус персонального компьютера, который можно будет устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Спенсер рассказал, что вычислительная мощность новой консоли будет в четыре раза выше, чем у предыдущей приставки этой серии — Xbox One X. Приставка будет работать на базе процессора Ryzen Zen 2 от AMD, графический процессор также будет поставляться этой компанией. Xbox Series X будет поддерживать разрешение 8K с максимальной частотой обновления 120 Гц, в приставке будут использоваться твердотельные накопители стандарта NVMe.

Глава Xbox добавил, что на новой приставке будут поддерживаться игры для всех предыдущих консолей этой серии. Также вместе с консолью будет выпущен новый контроллер, который можно будет подключить не только к Xbox Series X, но и к персональному компьютеру и приставкам Xbox One.

В Microsoft не назвали точную цену новой консоли, однако заверили, что она будет «разумной». Xbox Series X поступит в продажу в январе 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Microsoft начала тестирование облачного игрового сервиса Project xCloud. Планируется, что игровой сервис будет доступен на персональных компьютерах в 2020 году.

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