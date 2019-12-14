Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 07:38 — REGNUM Основной экипаж 63-ей экспедиции Международной космической станции провёл тренировку по экстренной эвакуации в случае возгорания на орбитальной станции. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Космонавты Роскосмоса Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Крис Кессиди проходят подготовку в Звёздном Городке перед предстоящим полётом к МКС. Курс подготовки космонавтов включает тренировки при возникновении трёх типов аварий на станции — отработка действий при пожаре, выбросе аммиака или разгерметизации станции.

Во время очередной тренировки были отработаны действия по тушению пожара. Также был проработан сценарий, при котором с пожаром справится не удаётся. В этом случае экипаж экстренно эвакуируется со станции на пилотируемом корабле. Инструкторы ЦПК отметили, что все члены экипажа предстоящей экспедиции отлично справились с поставленными задачами.

«Мы хорошо понимаем друг друга. Каждый обладает своими особенностями характера, умениями, навыками. И мы стараемся по-максимуму использовать плюсы всех членов нашего экипажа», — прокомментировал ход тренировок Николай Тихонов.

Напомним, экипаж МКС-63 будет доставлен на орбитальную станцию кораблём «Союз МС-16», запуск которого запланирован на апрель 2020 года. Предстоящая экспедиция станет первой для российских космонавтов Тихонова и Бабкина, астронавт Кэссиди отправится на МКС в третий раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября с МКС был состыкован российский грузовой корабль «Прогресс МС-13». Днём ранее — 8 декабря — грузы на МКС также доставил американский корабль Dragon.

Читайте ранее в этом сюжете: Космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС