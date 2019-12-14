Сиэтл, США, , 05:05 — REGNUM Решение отказаться от участия в конкурсе на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР), заменяющих устаревшие ракеты Minuteman III, приняли в компании Boeing. Об этом 13 декабря сообщает Bloomberg.

После отказа Boeing в претендентах на тендер в $85 млрд осталась только компания Northrop Grumman.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля ВВС США опубликовало запрос на создание новой межконтинентальной баллистической ракетной системы по программе наземного стратегического сдерживания (Ground Based Strategic Deterrent — GBSD), в рамках которой планируется заменить межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III, стоящие на вооружении с 1960-х годов.

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