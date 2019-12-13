Калининград, , 23:17 — REGNUM Большой десантный корабль (БДК) проекта 11 711 «Петр Моргунов» вышел в Балтийское море на заводские ходовые испытания, сообщает 13 декабря пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».

По согласованию с Военно-морским флотом России заводские испытания будут совмещены с государственными, поэтому проверка коснётся всех систем и механизмов корабля, а после испытаний корабль будет передан в состав ВМФ России.

Стоит отметить, что БДК «Петр Моргунов» является вторым кораблем проекта 11 711 и первым серийным после головного БДК «Иван Грен». При его постройке исправлялись ошибки, допущенные при проектировании головного корабля.

На данный момент ССЗ «Янтарь» строит еще два БДК улучшенного проекта 11 711 — «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Они должны быть сданы военным в 2023 и 2024 годах.

Справка ИА REGNUM: проект БДК 11 711 является развитием проекта 1171, по которому во времена СССР были построены 14 десантных кораблей для советского Военно-Морского флота.

БДК способен перевозить 13 основных боевых танков типа Т-72, Т-80 или Т-90, или свыше 30 бронетранспортёров и БМП, или несколько вертолётов. На борту может размещаться усиленный батальон морской пехоты.

Конструкция корабля с дальностью плавания в 4 тыс. морских миль, обеспечивает высадку десанта и боевой техники на необорудованное побережье.

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