Новосибирск, , 22:10 — REGNUM Артиллерия Российской армии может пополнить свой боекомплект новым осколочно-фугасным снарядом 122-мм калибра, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Новый гаубичный боеприпас создан специалистами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Он предназначен для самых распространённых в Сухопутных войсках России гаубицы Д-30 и самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика». Разработка снаряда длилась три года, его испытывали на полигоне Новосибирского НИИ измерительных приборов.

Новый осколочно-фугасный снаряд массой 21,76 кг обладает повышенной точностью и мощностью.

Подробности конструкции боеприпаса не раскрываются, однако известно, что она обеспечивает на 30% более точное попадание по сравнению со штатными снарядами для Д-30 и САУ «Гвоздика».

В пресс-релизе указано, что новый осколочно-фугасный снаряд повышенной точности предназначен для подавления и уничтожения живой силы и техники противника, а также разрушения оборонительных и инженерных сооружений различного типа.

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