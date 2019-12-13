Жуковский, Московская область, , 20:50 — REGNUM Модель дальнемагистрального российско-китайского пассажирского самолёта CR929 испытали в аэродинамической трубе ЦАГИ в подмосковном Жуковском, сообщает 13 декабря АиФ.

Испытания проводились в конфигурации «фюзеляж плюс крыло» при помощи трансзвуковой аэродинамической трубы Т-128.

Ранее модель дальнемагистрального российско-китайского пассажирского самолёта проходила тестирование в Евросоюзе и в Китае.

На базе российского авиационного исследовательского центра были проведены тесты на реакцию конструкции самолёта на скорость, превышающую проектные характеристики.

Как сообщало ИА REGNUM, дальнемагистральный пассажирский самолёт CR929 создаётся совместно авиаконструкторами России и Китая.

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