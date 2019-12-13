Жуковский, Московская область, 13 декабря 2019, 20:50 — REGNUM Модель дальнемагистрального российско-китайского пассажирского самолёта CR929 испытали в аэродинамической трубе ЦАГИ в подмосковном Жуковском, сообщает 13 декабря АиФ.
Испытания проводились в конфигурации «фюзеляж плюс крыло» при помощи трансзвуковой аэродинамической трубы Т-128.
Ранее модель дальнемагистрального российско-китайского пассажирского самолёта проходила тестирование в Евросоюзе и в Китае.
На базе российского авиационного исследовательского центра были проведены тесты на реакцию конструкции самолёта на скорость, превышающую проектные характеристики.
Как сообщало ИА REGNUM, дальнемагистральный пассажирский самолёт CR929 создаётся совместно авиаконструкторами России и Китая.
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